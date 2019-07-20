真．天上掉下來的禮物！ 搭飛機人人送一台Switch

2019-07-20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天，美國西南航空（Southwest Airlines）與任天堂公司合作，從7月15日到8月13日止，每天隨機抽選一架中獎航班，免費贈送機上的乘客每人一台任天堂Switch，以及《超級瑪利歐創作家2》遊戲，可說是天上掉下來的禮物。

根據外媒報導，19日有一班從達拉斯飛往聖地牙哥的飛機，搭機乘客全都獲得一個贈品包，裡面包含全新的任天堂Switch主機並以及《超級瑪利歐創作家2》的遊戲下載代碼，而目前聖地牙哥正在舉辦一年一度的聖地牙哥國際動漫展（Comic-Con International: San Diego, SDCC），對於到動漫展朝聖搭到幸運航班動漫迷來說，更是天降驚喜。

幸運航空的乘客說，「航空公司真的送每個登機的乘客人手一台Swtich，還有《超級瑪利歐創作家2》！」多名幸運兒還上社群網站瘋狂分享，機上所有人都歡聲雷動。

多名網友在網上得知消息後留言說，「我搭飛機這麼多次從來沒有這麼羨慕過，這也太讚了吧！」、「以後參加SDCC只坐這家航空！」

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