真的是「肉」嗎？以色列新創公司開發近乎真實人造肉

2019-07-20 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕你能想像晚餐的牛排是在「實驗室」培養出來的嗎？這在不久的將來卻有可能成真！以色列一家食品公司日前造出可食用的「人造肉」，其食用口感與放養牛隻的口感竟相差不大，公司創辦人表示，當人造肉取代畜牧肉，將會對環境以及動物更加有善。

《路透社》報導， Aleph Farms是一家位於以色列的新創公司，日前成功研發出可食用的人造肉，正在與世界各地的餐飲集團洽談合作，希望在2021年達到試用階段、2023年正式推出商品。

Aleph Farms研發副總裁Neta Lavon表示，他們在不殺死牛的情況下採集少量細胞，讓這些細胞組成牛排肉的各種肌肉、脂肪等組織以一定組合與比例發展，使生成的人造肉質地、口感更能接近真正的肉。

Neta Lavon補充道，比起畜牧肉，人造肉對於環境、動物和人體健康都較友善，且並未違背倫理道德，而且人造肉是在無菌的實驗室所培養，除了不使用抗生素，也無汙染問題，更能夠為特定族群添加適當的營養素。

而目前人造肉的價錢仍過高，一塊人造牛肉的價錢大約是50美元（折合新台幣約1500元），如若將成本價格降低，或許比起畜牧肉更加有競爭力。

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以色列人造肉公司Aleph Farms研發出口感逼近畜牧肉的牛肉，可望在2023年供貨至全球。（路透社）

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