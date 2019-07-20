英國油輪遭伊朗扣押 川普放話：美英將合作解決事端

2019-07-20 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國19日指控伊朗扣押英方2艘油輪，警告伊朗若不歸還油輪，將會面臨後果。對此，美國總統川普說，伊朗總是製造麻煩，未來將會與英國合作處理此事件。另外有消息指出，隨著波斯灣地區緊張局勢加劇，川普近日在私下談論伊朗事務時都採取了更為強硬的語氣。

綜合媒體報導，川普19日搭乘陸戰隊一號（Marine One）出發前，在白宮南草坪接受媒體訪問時表示，美國與英國有著非常密切的聯盟，雖然雙方沒有書面協議，但美國將會與英國合作，為英國發聲。

川普指出，美國通過波斯灣的油輪數量很少，因為美國使用大量自己的能源，但是美國有很多戰艦在該地區。川普還說，「這表明我對伊朗的看法，麻煩，除了麻煩什麼都沒有。這表明我對伊朗的看法是正確的。讓我們看看會發生什麼事。」

川普說，伊朗正在現形，這件事會很好解決，伊朗目前正陷入困境，他們的經濟正在崩潰，伊朗正在召回士兵，因為他們沒有錢付給士兵，很多壞事正發生在伊朗身上。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導引述知情人士表示，因為波斯灣地區緊張局勢加劇，川普近日私下談論伊朗事務時採取了更加強硬的態度，川普先前尋求以外交途徑解決紛爭，但近日語氣的變化可能會導致戰爭的發生。

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