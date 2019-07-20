中國建政70年無國花 沒想到網友最愛「韭菜花」

2019-07-20 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕世界上已有100多個國家確立的國花，我國是「梅花」，因凌冬耐寒，表現堅貞剛潔。而近日對岸也在舉行「國花投票」，欲解決自1949年建國之後沒有確定國花的問題，日前中國花卉協會推薦以「牡丹」為國花，而中國網友卻認為「韭菜花」比較合適。

綜合媒體報導，從中國建國以來國花就一直沒有定論，據傳毛澤東熱愛梅花，有人提議將「梅花」也納入其中，但這又牽扯「兩國一花」問題，雖然這其中也有「一國兩花」（牡丹與梅花）、「一國四花」（梅蘭竹菊）等方案，但中國國花至今仍無定案。

今年適逢中國建政70週年，中國花協在聽取各方意見之後，認定中國應確立「一國之花」，且花種必須要起源於中國、栽培歷史久、適應力強、美麗大氣，且要展現中華文化底蘊等要求。對此，中國花協推舉將「牡丹」作為國花，表示牡丹原產中國並有4000多年栽培歷史，而且鮮豔大氣，最能體現大國風範。

此一「國花投票」馬上引起許多中國網民熱議，紛紛發表自己對國花的見解，甚至有網友自發辦起投票。有財經平台發起國花投票後，最後卻是「韭菜花」勝選，因韭菜只要不除根就可以持續收割，就像股民一樣，只要虧本的人離場，馬上就有一批人搶著進場。

中國花卉協會於15日就已開始舉行「我心中的國花」投票，投票日程延長至22日午夜。中國花協雖表示僅能推薦不能定論，但投票頁面好像是牡丹「同額競選」呢！

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