英國油輪遭伊朗扣押 英外長警告：不歸還將面臨後果

2019-07-20 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國指控，伊朗19日在波斯灣扣押2艘英國油輪，警告德黑蘭當局如果不歸還油輪將面臨「後果」。伊朗證實，因違反國際海事規定，扣押「史丹納帝國號」（Stena Impero）油輪，但另一艘「萬事達號」（Mesdar）油輪在被警告後，已經放行繼續行駛其航線。

綜合媒體報導，伊朗革命衛隊（Revoluti onary Guards）表示，當地時間19日下午，懸掛英國國旗的「史丹納帝國號」在行經荷莫茲海峽時，因違反國際海事規定，在霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation）的要求下，將該油輪扣押。

「史丹納帝國號」所屬管理公司證實，這艘由英國註冊的油輪在國際水域荷莫茲海峽通過時，被幾艘不明艦艇和1架直升機接近，目前無法與這艘正在前往伊朗的油輪進行聯繫。

報導提到，「史丹納帝國號」遭到扣押45分鐘後，另一艘懸掛賴比瑞亞國旗、英國營運的「萬事達號」油輪，正在前往沙烏地阿拉伯，19日晚間突然轉向，往伊朗方向前進。伊朗當局表示，只是對「萬事達號」做了航道安全說明和做了例行環境檢查，並讓其繼續航行。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，伊朗扣留油輪扣留的行為無法接受，如果伊朗沒有歸還這些船隻，將會面臨後果，但英國不會考慮軍事選擇。

美國總統川普表示，他將與英國就這一問題進行對話，並且提醒各國應該保護經過該海峽的船隻，並在將來與美國合作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法