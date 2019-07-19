狹路又相逢！拜登、賀錦麗將再度同晚登台辯論

2019-07-19 20:06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國2020年總統大選民主黨黨內初選的第二場電視辯論會18日確定20名參選者的出席場次，在上回辯論中激烈交鋒的前副總統拜登（Joe Biden）與加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）又被分到同一晚登場，另一晚則有前段班的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）與麻薩諸塞州女參議員華倫（Elizabeth Warren）。

第二場電視辯論將在美東時間7月30、31日於密西根州底特律舉行，主辦方為美國有線電視新聞網（CNN）。由於人數眾多，辯論會依照往例分兩晚舉行；31日登場的除了拜登與賀錦麗，還有紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）；至於30日登場者則有桑德斯、華倫、同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg），與首度出席辯論會的蒙大拿州長布拉克（Steve Bullock）等人。

為有效避免後段班集中在同一晚登場，CNN在抽籤決定場次時，先將20名參選人按照民調表現分為三班，即後段班10人、中段班6人與前段班4人（拜登、桑德斯、賀錦麗、華倫），再抽籤將各班拆成兩組以決定登場日，確保兩晚的辯論會都有2名前段班與3名中段班參選人，但也因此把目前民調排名第一與第二的拜登與桑德斯拆開。

此外，民主黨全國委員會（DNC）主席裴瑞茲（Tom Perez）已提高9月中旬在德州休士頓舉行的第三場電視辯論的出席門檻（至少收到13萬人捐款以及在至少4個符合資格的民調中拿到2%的支持率），由於目前僅6名參選人達標，預料第三場辯論最後可能只有10或甚至不到10人登場。DNC打算舉行至少12場黨內初選辯論。

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