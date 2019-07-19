中國殘害法輪功20週年 美國眾議員轟：無法忍受

2019-07-19 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨在1999年7月20日發起政治運動以消滅法輪功，至今對法輪功的迫害已長達20年。美國眾議員李（Sheila Jackson Lee）18日公開表示，邪惡不容許繼續，日後他們會前往歐洲，談論世界人民的自由問題。

綜合媒體報導，美國華盛頓18日約有2000人聚集在國會大廈前，要求中國停指破壞法輪功。美國多名議員18日出席「中國迫害法輪功20週年」集會、發表談話。眾議員夏波（Steve Chabot）譴責中國政府發動野蠻迫害，指出不當監禁、再教育、洗腦、虐待、強摘器官，都是中共殘害法輪功的手段，雖然這種策略在文明社會沒有容身之處，對中共來說卻是司空見慣。眾議員李則在演講中指出，她堅信所有人都該享有宗教自由，因此更不能容忍中國對宗教團體的持續性迫害。

據統計，中國大約有45萬至100萬名法輪功學員被監禁，信徒被迫放棄信仰。除了法輪功外，其他宗教信仰也被中國極力打壓，美國總統川普17日公開會晤26名來自17國的宗教迫害者，其中包括中國新疆維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒、法輪功學員與基督徒，他們4人的親屬都被中國迫害；美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）18日更公開批評，中國對新疆維族和其他少數民族的大規模拘禁是「世紀汙點」。

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