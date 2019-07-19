南韓釜山公寓火災 警方：嫌犯是貓咪

2019-07-19 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕貓貓不要鬧！南韓釜山一間公寓17日上午9時15分發生火災，警消撲滅火勢後調查起火原因，如今結果終於出爐，原來是喵星人趁飼主外出不在，用貓掌按到了電子爐才引發意外。

據《韓國時報》報導，由於電子爐上面當時放著紙箱，因此貓咪按到開關後便引發火勢，鄰居發現狀況不對連忙打電話報警，幸好火勢迅速被撲滅。

警方懷疑是貓咪開啟了電子爐，飼主則承認之前愛貓也做過類似的事情。在這起意外中，貓咪並沒有受傷，飼主也不會被處罰，因為火勢並沒有延燒到其他住戶。

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