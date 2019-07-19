歷經半世紀胡志明遺體保存情況良好 越南政府將提長期防腐

2019-07-19 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕越南革命家胡志明遺體在50年後，經由越南與俄羅斯組成醫療團隊鑑定遺體保存良好，並向越南政府提出長期防腐方法，此事深受越南現任總理阮春福肯定。

《越南通訊社》報導，阮春福先前就已批准成立「胡志明主席遺體保存狀況評估醫學科學委員會」，該委員會由7名越南專家以及4名俄羅斯專家組成。他們將提出相關計劃和措施，以長期保護胡志明的遺體。

委員會主席鄧武明表示，自7月12日至18日，已對經50年歲月的胡志明主席遺體狀況做評估，確認遺體的保存狀況良好，將對胡志明的遺體做出長期保存的方案，並與俄羅斯專家展開遺體保存合作計劃。

俄國專家認為，在進行這項遺體保存計畫時，必須要提升相關技術人員的能力，並舉行多次的越俄2國研討會。俄國科學家強調將與越南專家積極合作，以落實保存胡志明遺體的工作。

越南總理阮春福對於委員會展開的計劃表示高度讚同，並向俄國專家表達感謝，也提出將密切配合與支持關於胡志明遺體保存計劃的相關事項。

胡志明生於1890年，為越南共產黨、越南敏主共和國以及越南人民軍的創立者和領導人。他於1969年9月去世，北越政府當時在蘇聯科學家的協助下，將胡志明的遺體進行防腐。為了紀念胡志明，越南政府於河內興建其陵墓，將胡志明遺體放置於玻璃棺展示，每年吸引數千名觀光客造訪。

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