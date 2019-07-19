驚！美國1210坪豪宅只要310元 竟然賣不出去...

2019-07-19 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕沒看錯！美國紐澤西州房屋中位數價格為34萬2000美元（約新台幣1060萬元），但蒙特克萊（Montclair）一棟4000平方英呎（約1210坪）的維多利亞式豪宅，在2017年時以10美元（約新台310元）出售，最後竟然乏人問津。

據《紐約郵報》報導，該建築名為奧布里路易斯之家（Aubrey Lewis House），是一棟110年歷史的豪宅，曾被美式足球員路易斯（Aubrey Lewis）所擁有，他是首批為FBI工作的非裔美國人之一，最後成為了前100強企業的高層人員。

這棟豪宅之所以賣不出去的主要原因，在於買主必須在原址4分之1英里（約0.4公里）內找另一塊地將豪宅整棟移過去。原來，蒙特克萊鄉鎮規劃委員會同意建商開發該塊土地，但歷史保護委員則捍衛古蹟，要求搬移整棟住宅而不要拆除。

儘管如此，買主花在搬遷和購買附近土地的費用，大約只要20萬美元（約新台幣620萬元），比原價135萬美元（約新台幣4187萬元）便宜很多。

但不知為何，最後仍然沒有買主願意購買奧布里路易斯之家，當地人最後失去了這棟古蹟與歷史，目前原址已被起價80萬美元（約新台幣2482萬元）的精緻住宅取代。

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