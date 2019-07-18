體驗東京迪士尼海洋新設施 女留學生直呼太精緻了

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕東京迪士尼海洋斥資180億日圓（約合台幣52億元）打造新的遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」，預定23日正式登場。「翱翔：夢幻奇航」長約5分鐘的模擬飛行，利用影像、風和氣味製造4D效果，讓遊客展開六大洲的驚奇空中之旅。搶先進場體驗的兩位台灣女留學生直呼大開眼界、超乎想像，尤其在飛翔的途中，配合場景可以聞到綠草和花朵各種不同的香氣，可說是全新的體驗。
模擬飛行遊樂設施早在2001年於美國加州迪士尼樂園登場，日本的各大遊樂園也有類似設施，不過東京迪士尼海洋這次打造的「翱翔:夢幻奇航」，可以說是精緻升級版，不但遊樂設施的外觀設計成飛行博物館的造型，以風和氣味製造的4D效果更添臨場感。「翱翔:夢幻奇航」是東京迪士尼的第36項遊樂設施。
來自台灣的陳姓留學生體驗後直呼「大開眼界」，她表示，最喜歡的部份是從入園到結束都可以看到故事。園區外觀是歐式圓頂的建築，入場後就開始有著故事的鋪陳，到室內夢想飛行博物館的時候，世界各國的景象就環繞著圓頂，每一個造景和每一幅圖都有和遊樂設施有關連，讓人從排隊開始就能進到夢幻奇航的故事裡，一點也不會覺得無聊。
一同體驗的張姓留學生則說新的遊樂設施令她非常驚艷，完全超越想像。不管是外觀還是內部的設計都非常精緻，讓整個遊戲過程更充滿臨場感。讓人印象深刻的是在飛翔的途中，配合場景可以聞到綠草和花朵各種不同的香氣，對她來說這是全新的體驗，張同學覺得迪士尼又一次有新的突破。
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東京迪士尼海洋新設施「翱翔：夢幻奇航」，預定23日正式登場。（記者林翠儀攝）
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東京迪士尼海新設施「翱翔：夢幻奇航」的內觀。（記者林翠儀攝）
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東京迪士尼海新設施「翱翔：夢幻奇航」內部陳列營造飛行博物館的氣氛。（記者林翠儀攝）
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張姓留學生搶先體驗「翱翔：夢幻奇航」，讚嘆太精緻了。（記者林翠儀攝）
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搶先體驗東京迪士尼海洋新設施的陳姓留學生喜歡內部裝潢的故事鋪陳。（記者林翠儀攝）