體驗東京迪士尼海洋新設施 女留學生直呼太精緻了

2019-07-18 23:08

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕東京迪士尼海洋斥資180億日圓（約合台幣52億元）打造新的遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」，預定23日正式登場。「翱翔：夢幻奇航」長約5分鐘的模擬飛行，利用影像、風和氣味製造4D效果，讓遊客展開六大洲的驚奇空中之旅。搶先進場體驗的兩位台灣女留學生直呼大開眼界、超乎想像，尤其在飛翔的途中，配合場景可以聞到綠草和花朵各種不同的香氣，可說是全新的體驗。

模擬飛行遊樂設施早在2001年於美國加州迪士尼樂園登場，日本的各大遊樂園也有類似設施，不過東京迪士尼海洋這次打造的「翱翔:夢幻奇航」，可以說是精緻升級版，不但遊樂設施的外觀設計成飛行博物館的造型，以風和氣味製造的4D效果更添臨場感。「翱翔:夢幻奇航」是東京迪士尼的第36項遊樂設施。

來自台灣的陳姓留學生體驗後直呼「大開眼界」，她表示，最喜歡的部份是從入園到結束都可以看到故事。園區外觀是歐式圓頂的建築，入場後就開始有著故事的鋪陳，到室內夢想飛行博物館的時候，世界各國的景象就環繞著圓頂，每一個造景和每一幅圖都有和遊樂設施有關連，讓人從排隊開始就能進到夢幻奇航的故事裡，一點也不會覺得無聊。

一同體驗的張姓留學生則說新的遊樂設施令她非常驚艷，完全超越想像。不管是外觀還是內部的設計都非常精緻，讓整個遊戲過程更充滿臨場感。讓人印象深刻的是在飛翔的途中，配合場景可以聞到綠草和花朵各種不同的香氣，對她來說這是全新的體驗，張同學覺得迪士尼又一次有新的突破。

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