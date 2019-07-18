港女命案父母致信「個案處理」 林鄭隻字不提也未回覆

2019-07-18 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥針對香港女子潘曉穎在台灣遭男友殺害棄屍命案，本來想強推「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），引發社會強烈反彈後，聲稱現在該修訂案已「壽終正寢」，但對潘曉穎命案隻字未提。港媒今（18）日報導指出，其實6月底潘曉穎的父母就曾致函林鄭月娥，盼以「個案」處理，但對此林鄭至今尚未回覆。

針對去年香港男子陳同佳涉嫌在台殺害女友潘曉穎，由於港台未簽引渡協議，陳男無法在台受審，僅能以《洗黑錢罪》被拘捕。林鄭月娥3月提出快速修訂「逃犯條例」，賦予特首權力引渡任何被懷疑的在港人士至台灣，亦可引渡至中國大陸及澳門，聲稱此舉可以「改善法治」、「填補漏洞」。然而中國的司法系統向來備受爭議，點燃港民怒火後，抗議浪潮自6月持續至今，林鄭才改口，稱不會重啟修例，卻無法平息民怨。

據《香港01》報導，除了香港法界人士和民主派議員呼籲林鄭以個案處理，事實上，潘曉穎的父母早在6月26日便寫信給港府，信中提出4種方法，盼林鄭考慮以別種方式為女兒討公道：以單一個案處理、以「行政指令」單次移交嫌犯、賦予香港法庭域外法權、勸嫌疑犯至台灣自首。潘女的父母還在信中表示，陳同佳將於今年10月獲釋，盼獲得林鄭的回覆。不過事隔3個星期，林鄭隻字不提。

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