熱浪來襲！美國22州飆高溫 華府地區高溫上看38度

2019-07-18 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家氣象局發布數據，指未來一週全美將有過半數的州出現超過35度的高溫，包含芝加哥、費城、紐約高溫更上看38度，華府地區體感溫度還可能飆破40度，有媒體更直指，這波熱浪可能帶來生命危險。

針對熱浪來襲，美國國家氣象局（National Weather Service）發布數據，指48個州在未來7天會有過半數都出現攝氏35度的高溫，其中華府地區可能出現38度高溫，體感溫度還可能飆破40度，芝加哥、費城、紐約也都可能出現38度以上高溫。

紐約時報（New York Times）報導提到，這波熱浪範圍很廣，包含美國中部與東部地區都無一倖免，週末時更將擴散到五大湖區與東海岸，預計至少有1500萬人籠罩在危害健康的高溫警告下。華盛頓郵報（Washington Post）也指出，這波熱浪可能帶來生命危險，22個州與華府地區已經發出熱浪警告。

紐約時報也引述美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）公布的統計數據指出，去年全美有30人死於極寒氣候，死於極端高溫則多達108人，顯示高溫對生命帶來的高度危害。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法