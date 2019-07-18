驚！山裡「工作」1晚領1.4萬 京都知名神社怪談

2019-07-18 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前傳出1份「一晚1.4萬」的神秘工作，日本怪談小說家中山市朗8日在節目《スピードワゴンの月曜The NIGHT》透露，京都某間神社在去年招募不少「兼職生」，要求他們在山中清理被人放置的「詛咒人偶」，並給予日薪5萬日幣（約1.4萬台幣），儘管「兼職生」中途逃跑，仍拿得到1萬日幣（約3千台幣）的封口費。

綜合日媒報導，中山市朗表示，靖國神社招募了4、50名「兼職生」，晚上9點被集合在山中，工作內容為，清理被人放置的「詛咒人偶」，並取回被詛咒者的帽子、衣服、手機、相片、頭髮等相關物品。

該神社宮司（神社的最高級神官）表示，「兼職生如果無法執行這項任務，可以提早離開，神社會給予1萬日幣（約3000台幣）的封口費」，並且在結束後幫每位兼職生「驅邪」。

據了解，當時有兼職生在執行「清理任務」時發生詭異現象，當他將人偶上的釘子拔出時，感覺到有液體濺出，並疑似聽見淒厲慘叫，另一名男子則是在過程中緊急被送往醫院，檢查結果發現，胃裡多了3根釘子，許多人也嚇得逃離此工作。

中山市朗指出的靖國神社，是一間供奉自明治維新時代以來日本戰死軍人及軍屬的神社，但該神社沒有設置靈位，只有名冊，一律平等。而他說的「怪談」，不少民眾以半信半疑的態度看待，目前沒有證據能證明此事。

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