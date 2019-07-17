范德賴恩成歐執會首位女主席 得票太少是隱憂

2019-07-17 03:04

〔中央社〕歐洲議會今天投票通過由德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接掌下屆歐盟執委會主席，她將是歐執會史上首位女性領導人。

歐盟28國領袖7月初達成共識，通過提名由范德賴恩出任新一屆歐洲聯盟執委會主席，今晚歐洲議會在位於法國史特拉斯堡總部舉行投票，最終她獲得383張同意票，超過所需過半議員同意的374張票，成為史上首位女性歐盟執委會主席。

但值得注意的是，今晚對她有327張反對票，與現任主席榮科（Jean-Claude Juncker）2014年在面臨英國與匈牙利強烈反對下，投票結果仍有422張贊成票、250張反對票相較，反對力量增加。

范德賴恩雖然是歐執會史上首位女性主席，但她自被提名後一路被質疑出線過程不夠透明，即使獲得其所屬的歐洲人民黨（EPP）及中間自由派的歐洲復興（Renew Europe）支持，但歐洲議會其它黨團如社會民主黨（S&D）成員未完全支持，此外「綠黨-歐洲自由聯盟」（Greens/EFA）及左派政團（GUE/NGL）則因為不滿意她對包括氣候變遷、移民及法治等議題的回應也表態不支持。

外界普遍認為范德賴恩未能得到逾400張同意票出任主席，對歐盟執委會與歐洲議會2機構並非好的開始，未來在運作上可能會出現更多摩擦。

范德賴恩今年60歲，自總理梅克爾（Angela Merkel）上台以來即為其閣員至今，歷任家庭部部長（2005-2009年）及勞工部部長（2009-2013年），2013年成為德國首位女性國防部長任職至今，曾被看好是梅克爾（Angela Merkel）接班人。

范德賴恩出生於比利時布魯塞爾，擁有英國倫敦政經學院（London School of Economics）等學府的高學歷。由於住過比利時、英國與美國，深受大西洋兩岸不同文化的薰陶，英語和法語流利更是一大優勢，此外她也是7名子女的母親。

范德賴恩個性鮮明，2017年在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，曾對美國總統川普發表措辭嚴厲的談話，敦促美國珍視跨大西洋的關係，並提醒美國「進行雙邊協商時」不能「踩在夥伴頭上」，她未來會如何處理歐美等國際議題十分受關注。

此外她過去也曾發表認為中國一派友好地攏絡歐洲，讓歐洲時常忽視中國是如何堅定而機智地在實現自己的目標。因此歐洲應該聯合起來面對中國，定義並貫徹其利益，她被貼上「對中強硬派」標籤也備受矚目。

針對讓歐盟頭痛的脫歐議題，她在歐洲議會聽證會上說若有必要，會讓英國在10月31日的脫歐期限到期後延遲離開歐盟。

她今天上午在歐洲議會投票前曾發表演說，表示歐洲在過去世界大戰的廢墟和灰燼中創造了強大的力量，那就是和平，但當前世界正面臨著顛覆性的挑戰，此外包括人口老化、全球化、數位化及氣候變遷等也構成挑戰，呼籲大家共同為歐洲的未來合作面對。（編輯：陳政一）

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