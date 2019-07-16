非洲象啃樹 意外對抗氣候變遷原因是…

生活於西非和剛果盆地的非洲森林象 （Loxodonta cyclotis）每天吃掉重450斤的植披，看似摧毀生態，不過，有科學期刊指出，非洲象吃掉植披反而使雨林植物質量增加，有助改善氣候變遷問題。（路透）

2019-07-16 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕生活於西非和剛果盆地的非洲森林象（Loxodonta cyclotis）每天吃掉450公斤的植物，看似摧毀生態，不過，科學期刊指出，非洲象吃掉植披反讓雨林增加植物質量，吸收更多二氧化碳，有助改善氣候變遷問題。

據《自然地球科學》研究指出，法國與義大利的研究團隊以數學模型，預測非洲象的行為如何影響棲息地，發現非洲象喜歡咀嚼直徑小於30厘米的樹木和植物，結果顯示，平均地面上的樹木直徑與植披的總體質量反倒增加，反而能吸收環境中更多的碳，換言之非洲象群族間接與對抗氣候變化有關。

研究團隊的模型數字也與現實情況相符，例如，剛果盆地中樹木木材密度在有非洲象棲息的地區，比沒有非洲象的地區，高出每立方米75公克；即使每平方公里只有1頭非洲象，團隊指出，雨林植披也增加到每公頃60噸，使非洲220萬平方公里的森林中吸收超過100億噸的二氧化碳。

目前僅約剩有10萬隻非洲象，研究指如果大象滅絕，中非雨林儲存的碳量將會下跌7％；大象影響森林生態系統的結果，也可以解釋為何不同地區的熱帶雨林植披多樣性會出現明顯區別，例如，秘魯的亞馬遜雨林並無大象，與剛果的熱帶雨林氣候和土壤條件相似，但剛果就出現樹木較小、且樹葉較茂密的生態。

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