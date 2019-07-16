壽司店有不速之客闖入 警察趕到後「逮捕」2隻企鵝...

紐西蘭威靈頓一間壽司店遭企鵝闖入，警方到場後將其「逮捕」歸案。（圖擷自Wellington District Police臉書）

2019-07-16 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭首都威靈頓一間壽司店，員工近日聽到奇怪的咕咕聲傳來，四處搜尋之後驚覺2隻企鵝就躲在烤爐下面，警方到場後將企鵝「逮捕」歸案。

《衛報》報導，威靈頓警方幽默地表示，當局先「拘留」了這2隻小藍企鵝，之後聯繫到保育部（Department of Conservation）和威靈頓動物園，合作把小藍企鵝送回原本的棲地威靈頓港。

據了解，威靈頓港大約有600對小藍企鵝，可以說是當地相當常見的動物。但政府警告人們應該與企鵝保持距離，以免遭到咬傷。

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