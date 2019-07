聯合國糧食報告 全球8.21億人飢餓、20億人缺健康食物

2019-07-16 13:07

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國15日最新的糧食報告指出,全球飢餓人口總數連續三年升高,2018年有高達8.21億人處於飢餓與營養不良狀態,更有20億人無法獲得健康營養的食物,也顯示聯合國「2030年零飢餓」的目標受到巨大挑戰。

綜合外媒報導,據聯合國「世界糧食安全和營養狀態」報告指出,非洲仍是飢餓人口最多的大洲,幾乎所有的區域飢餓率都在穩定上升,在東非,接近三分之一的人口營養不良。氣候變遷,加上全球經濟放緩,促使非洲飢餓的狀況日益嚴重。

報告主要的作者霍勒曼(Cindy Holleman)表示,全球有9千6百萬人,「必須提供食物或獲取管道,不然會死亡」,她進一步指出,世界上超過一半的國家面臨全球不平等的現象,促使飢餓情況惡化。該報告指出了飢餓惡化的三個主要原因,區域衝突、氣候變遷和全球經濟放緩。

報告指出,全球約有1.49億兒童營養不良,非洲跟亞洲占了總數的十分之九以上,在南非與撒哈拉以南的非洲,三分之一的兒童發育不良。報告也提出,不健康的食物通常比較便宜,導致過重和肥胖的比率也在這些國家提升。

即使在歐洲和北美,也有8%的人營養不良。而在各大洲,女性為取得糧食安全,得付出比男性更大的風險。

這份名稱為「世界糧食安全和營養狀態」(The State of Food Security and Nutrition in the World)的報告,是由聯合國糧食農業組織(UN Food and Agriculture Organization,FAO),和包括世界衛生組織(World Health Organization,WHO)等聯合國其它機構共同提出。

報告全文連結

