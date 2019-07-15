剛果伊波拉疫情蔓延大城市 2防疫人員遭殺害

2019-07-15 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國北基伍省首府戈馬（Goma）也出現伊波拉病例，這是去年8月剛果東部爆發疫情以來，受到影響的最大城市；此外，剛果伊波拉防疫工作再遭重挫，北基伍省有2名社區防疫人員遭謀殺身亡。

《法新社》報導，剛果衛生部週日（14）宣布，戈馬出現的伊波拉病例是一名牧師，實驗室的檢測結果已證實，這名男子呈現伊波拉病毒陽性。衛生部指出，他先前在伊波拉疫情重地之一布滕博（Butembo）傳教，可能因此接觸到感染伊波拉病毒的信徒。

這名病人9日開始出現症狀，12日搭乘公車前往戈馬，週日一早抵達北基伍省首府。衛生部表示，由於病患很快就被確診，加上所有乘客都是從布滕博上車，因此疫情在戈馬蔓延的風險很低；公車駕駛以及另外18名乘客將在今日開始接種疫苗。

根據剛果衛生部上週六的公報，該國東部自去年8月爆發伊波拉疫情以來，已造成1655人死亡，有694人獲得治癒，有16萬239人已接種疫苗。

世界衛生組織先前表示，新疫苗能在一定程度上控制疫情，但由於當地政局動盪不安影響，加上公眾的不信任，逐漸升高的安全威脅，包括武裝分子攻擊治療設施，都讓疫情逐漸惡化。

剛果衛生部今日表示，該國東部有2名參與伊波拉防疫工作的社區工作人員，在遭到數個月安全威脅後，在各自家中遭謀殺身亡。

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