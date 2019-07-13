穆勒「通俄門」公聽會推遲一週 民主黨心急如焚

2019-07-13 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）原訂於17日召開「通俄門」調查結果公聽會，使民主黨、共和黨以及民眾知悉最終結論。但日前民主黨表示公聽會將推遲1週，改至24日舉行，目的是為使穆勒有更多時間做準備。

《CNN》報導，美國特別檢察官穆勒受命負責調查俄羅斯是否干預2016美國大選結果，經2年多調查，日前終有結果。原訂於17日召開的公聽會將針對「通俄門」調查結果做出回應，知情人士表示，此場公聽會將對於民主黨與共和黨相當有意義，雙方都可提出對通俄門案之疑惑，也可避免外界多方揣測。

穆勒「通俄門」調查結果公聽會延至下週舉行，消息傳出引起民主黨和共和黨雙方的騷動。此場公聽會預計將有超過20名成員將對穆勒及其律師提問，民主黨擔心每個單位將有2小時左右的時間，會導致穆勒答覆時間不足而造成證詞無力，但黨內人士表示他們仍須將就這些時間聽取448頁的調查報告。

公聽會之所以受到民主黨人士重視，主因於民主黨始終都有彈劾川普的想法，因此穆勒「通俄門」的調查結果和證詞可能成為關鍵的決定。甚至有委員在公聽會前施壓，希望能有更長的時間聽取穆勒的證詞，因此將公聽會推遲一週重新討論相關事項。

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