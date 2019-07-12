活動號召闖神秘「51區」找外星人 近90萬人響應

2019-07-12 23:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕位於美國內華達州的「51區」軍事管制區，一直被許多人認為是美軍研究外星人、存放外星人飛船的秘密基地，因而向來充滿神秘色彩。近日社群媒體「臉書」上有人號召直闖51區，一探外星人面貌，已經獲得80多萬人響應。

這項名為「直闖51區，他們阻止不了我們所有人」的活動，邀請全世界各地的人，9月20日一起用「火影忍者跑法」闖入51區，到12日已經有43萬多人表示將參加、44萬多人表示有興趣，活動頁面說，「如果我們火影忍者跑起來，行動會比他們的子彈還快。來去看外星人吧。」不過這段活動說明明顯看得出開玩笑的意味，

「51區」位於拉斯維加斯以北約129公里的沙漠地帶，數十年來一直被許多外星人陰謀論者認為是美國政府研究外星人和存放相關殘骸的秘密基地，包括著名的1947年「羅斯威爾事件」墜毀的不明飛行物。

官方直到2013年中央情報局（CIA）解密檔案，才正式承認該區的存在，是冷戰時期發展高空偵察機U-2的秘密測試場。現在51區是內利斯空軍基地附屬內華達武器測試訓練場（NTTR）一部分，為極機密軍事設施，戒備森嚴。

但是有關51區的外星人陰謀論並未因此退燒，2014年10月美國媒體報導，美國軍火製造商洛克希德馬丁公司前工程師布希曼（Boyd Bushman）當年8月過世前不久，曾言之鑿鑿宣稱他在51區工作期間見過外星人，「至少有18個（外星人）與我們一起工作」，他們來自「昆屯尼亞星」（Quintumnia），年紀有的230歲，他還出示照片為證。

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