美方對台688億元軍售 中國國防部氣噗噗說話了！

2019-07-11 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院9日批准約22.2億美元（大約新台幣688億）的對台軍售案。中國國防部今（11）日回應，「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣問題是中國內政」，中國軍隊對此表示強烈不滿、堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

據美媒報導，美國國務院批准108輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等4項對台軍售案，進行「知會國會」程序，預計1個月後生效。

中國國防部發言人吳謙對此發表談話，強調「台灣是中國不可分割的一部分」，中方堅決反對美國售台武器，宣稱美方行徑嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，尤其是「八一七公報」中的干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定。

吳謙稱「台灣問題是中國內政」，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉，敦促美方信守承諾，立即撤銷售台武器計劃，停止一切形式的美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係造成進一步損害。

吳謙表示，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，他們將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權安全和領土完整。

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