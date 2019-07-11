驚險！直徑77公尺小行星掠過地球 今年最大顆近地天體

2019-07-11 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕一顆直徑達77公尺的小行星昨（11日）默默地與地球擦身而過，其最接近地球的距離僅32萬139公里，只有0.83個月球距離（LD，指地球與月球間的平均距離），這是今年以來所有離地球不到1個月球距離的近地小行星中最大的一顆。

美國科技網站《CNET》報導指出，一顆相當於一個巨型倉庫的大小的小行星「2019 NN3」，在昨中午與地球擦身而過，離地球只有0.83個月球距離，是今年到目前為止，所有不到1個月球距離的近地小行星中最大的一顆，據NASA數據顯示，今年已有28顆不到1個月球距離的近地小行星掠過地球，其中大多數都小於20公尺，這顆遠大於其他近地天體。

2013年造成俄羅斯1千多人受傷的小行星撞擊事件，這顆大小約15公尺的小行星在車里雅賓斯克上空爆炸，衝擊波震碎大量窗戶玻璃並造成數千人受傷，而「2019 NN3」是其4倍大之餘。

所幸「2019 NN3」並未對地球構成威脅，根據計算直到2068年它才會再次飛掠地球。

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