美擬納日本入聯合國軍 南韓跳腳反對：日沒參與韓戰

2019-07-11 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕韓戰停戰後，以美國為首的聯合國軍依然存在，成為聯合軍司令部，成員共有18個韓戰參戰國，若朝鮮半島發生緊急狀況，能派兵力支援，近期美國欲將日本也納入聯合軍，但遭到韓國嚴正反對。

據《韓聯社》報導，韓戰簽署停戰協議後，支援南韓方的「聯合國軍」成為聯合軍司令部，駐紮在南韓首爾，其司令由駐韓美軍司令兼任，副司令則為南韓陸軍四星上將，目前擁有18個成員國，分別為南韓、美國、澳洲、比利時、加拿大、哥倫比亞、丹麥、法國、希臘、意大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、南非、泰國、土耳其、英國，這些國家將在半島發生緊急狀況時派遣兵力。

若朝鮮半島發生緊急狀況，其他出兵國必須在日本的7個聯合國後方基地集結兵力，美軍認為日本也應加入「聯合國軍」，並且在《駐韓美軍2019戰略概要》中首次寫入「發生危急情況時，司令部將在提供兵力支持方面與日本開展合作」等語。

此舉引發南韓朝野反彈，若將日本納入聯合軍，自衛隊可以因此登上朝鮮半島，南韓國防部立刻出面反對，韓國防部副代言人盧在千今（11日）表示，日本並非韓戰參戰國，因此不能作為出兵國活動，有國家若要作為聯合國軍出兵國進行活動，也必需與韓國防部進行協商。

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