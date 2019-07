梅克爾公開場合再度不明顫抖 一個月內第3次

2019-07-10 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕德國總理梅克爾(Angela Merkel)的健康狀況近來引起外界關注,她今(10)日再度被拍到於公開活動中不明顫抖,儘管不到一個月已3度發生類似情況,梅克爾仍堅持認為沒什麼好擔心的。

綜合外媒報導,梅克爾今日在總理府外以檢閱禮迎接到訪的芬蘭總理林內(Antti Rinne),在樂隊演奏兩國國歌時,梅克爾再度出現不明顫抖、身體搖晃。德媒《焦點》(Focus)稱,她整個身體都在震動,並持續了1分鐘。

自2005年起出任德國領導人的梅克爾,本月17日將滿65歲。她在與林內會面後告訴記者,「我很好」且「沒必要擔心」。她的發言人表示總理將按計畫繼續舉行會議。

梅克爾在今年6月18和27日也發生類似情況,在這2次狀況中,她都在站著不動、沒有說話時出現異狀,開始走動後又迅速恢復正常。

第1次發生異狀是在迎接烏克蘭總理澤倫斯基到訪時,梅克爾在迎賓檢閱禮期間抽搐顫抖。當天天氣炎熱,梅克爾後來說她喝了3杯水後就好多了。

第2次發生在德國總統府內,在德國總統發表對新任司法部長就任的評論時,梅克爾再度出現不明顫抖,當天的天氣比今天涼爽。

《美聯社》指出,公眾人物的健康狀況在德國通常被視為私事,該國的隱私法對這類資訊有相當嚴格的措施,因此若梅克爾有任何健康問題,外界不會知道。

