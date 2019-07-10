林鄭點名學生出面 學生回敬︰5大訴求已很清楚

2019-07-10 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥9日召開記者會表示，《逃犯條例》修訂案已經「壽終正寢」，同時呼籲學生代表進行沒有前提的公開對話。香港學界多位人士今（10）日回應，學界的5大訴求已經很清楚，且此次反送中活動沒有領導者，呼籲林鄭月娥應該廣泛與各界對話。

綜合香港媒體報導，香港理工大學學生會外務秘書周美芝接受《香港電台》採訪時，質疑林鄭月娥為何選擇學生進行對話。她認為，這次的抗爭活動沒有領導人，學界無法代表整體。她也呼籲政府試圖與年輕人對話時，不應只找學界，應該廣泛與各界對話。

香港科技大學學生會臨時會長黎煒進也強調，如果林鄭月娥想要聽年輕人的意見，學界提出的5大訴求已經非常清楚。政府在不回應訴求的同時要求與學界對話，這樣的對話是沒有意義的。

香港科技大學學生會外務副會長吳一鳴、香港浸會大學學生會會長方仲賢接受《商業電台》採訪時亦重申，林鄭月娥至今沒有回應過5大訴求，如此一來，雙方在沒有任何前提下進行對話將是毫無意義。

吳一鳴認為，他看不到林鄭月娥在對話上有任何誠意。如果政府希望明白青年主流意見，只要上社群媒體或連登討論區看看就非常明白。政府要與年輕人交流，不應再以「老」作為藉口，也不應只仰賴公開對話。

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