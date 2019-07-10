「超刺激」挺港演說消失！美駐港總領事噤聲原因曝光

2019-07-10 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）於上週五卸任，他原先計畫要發表一場「超刺激」演講，闡述他對北京決意侵蝕香港自由的真實看法，但卻傳出因美國國務院下令，導致演講內容被淡化，有聽了演講的外交官認為「這是一場相當不痛不癢的演講」，香港前政務司司長陳方安生則說，川普政府似乎希望跟北京達成貿易戰休兵，「但我真的希望他們能繼續為捍衛香港發聲。」

據金融時報（FT）中文網報導，出任美國駐港澳總領事不到3年的唐偉康於上週五（5日）卸任，有知情人士透露，早先唐偉康曾表示，他計畫在卸任前發表一場「超刺激」的演講，闡述美國與香港的關係，以及他對北京決意侵蝕這個前英國殖民地自由的真實看法，但這場原定於7月2日在亞洲協會（Asia Society）香港中心發表的演講，卻遭到美國國務院下令要求他低調，一位知情人士指出：「（美國國務卿）龐培歐的辦公室在2日早上來電，命令這場演說要低調且不得對外公開。」

另一名參加演講的外交官則指出，這是一場相當不痛不癢的演講，跟之前強烈宣傳的完全相反，所以不知為何被禁止公開。」香港前政務司司長陳方安生則認為，川普政府似乎希望透過更好的氛圍與北京達成貿易戰休兵，「但我真的希望他們能繼續為捍衛香港發聲。」包含美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）及唐偉康則都未針對此事發表回應。

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