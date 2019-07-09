馬路坑洞3個月沒人管 他買蛋糕幫它「慶生」馬上解決

2019-07-09 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕路上有坑洞不論在哪國都是件危險與令人感到煩躁的事情，就算向上投訴各國的行政效率也不一，有可能反映後要過很久的時間才會派人處理，在美國有1名男子住宅前方的道路上有個大坑洞，他向政府機關反映後遲遲未獲得回應，因此決定買蛋糕替坑洞「慶生」，而慶生的照片PO上網後引發迴響，當地政府得知後便馬上派人將坑洞補平。

綜合外媒報導，住在美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）的法蘭克（Frank Sereno），今年3月向政府單位投訴家門前的道路有個長61公分、深7公分的大坑洞，但都未獲得相關單位的正面回應，他便靈機一動買下了一塊紅、白與藍相間的三色蛋糕，並在蛋糕上插上數字3的蠟燭擺在該坑洞上，替這個坑洞舉辦1場慶生會。

法蘭克將為坑洞慶生的照片po在網路上，並表示「大家都有投訴那個坑洞過，既然投訴無濟於事，那我就來為他辦個生日派對吧，這是它3個月生日！」該貼文po網後引起網友們的關注並紛紛轉發，並引發了各界的興趣，堪薩斯城公共工作局得知此事後表示，這個坑洞很早就在待修名單上，但因為當地天氣遲遲未好轉，所以才會因此延後，並承諾會盡快派員處理。

當政府單位在本月2日派人將坑洞補上時，法蘭克決定在臉書發起1個活動來為這個坑洞舉辦1場「畢業」典禮，並準備了許多蛋糕與飲料與街區的左鄰右舍一起歡慶。

網友在推特分享的坑洞慶生照。（圖擷自@mahmu_dul_hasan 推特）

法蘭克為坑洞準備的特製畢業蛋糕。（圖擷自Frank Sereno 臉書）

坑洞的慶生照與象徵畢業的學士帽。（圖擷自Frank Sereno 臉書）

坑洞畢業典禮的活動告示牌。（圖擷自Frank Sereno 臉書）

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