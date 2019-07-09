幸運！遊客海邊戲水險死 奧運泳將馳援救命

2019-07-09 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕義大利薩丁尼亞島海邊一名45歲男遊客班乃狄托（Andrea Benedetto）上週日（7日）溺水，所幸及時被人救起，不然他才剛與同性丈夫新婚，就得面臨天人永隔。令人值得注意的是，班乃狄托的救命恩人，竟是前世界冠軍、奧運級泳將馬格尼尼（Filippo Magnini），對於救人一事，他謙虛地說，「只是做好該做的事」。

綜合媒體報導，事發前兩天，班乃狄托才與男友在薩丁尼亞島卡尼亞里市結為連理。當時一名也在卡拉辛茲雅思海灘（Cala Sinzias beach）的記者帕克札德（Soroush Pakzad）透露，班乃狄托與丈夫落水時，兩人漂浮在獨角獸泳圈上，未料水溫冷到讓班乃狄托難以移動四肢，強風又吹走了泳圈，他的丈夫只好先托住另一半的頭，以防人沉下去。

報導指出，身材高大的馬格尼尼聽到班乃狄托的友人大喊救命，似在與女友曬日光浴的他，隨即跳入海中馳援，並在救生員抵達前，一樣將班乃狄托的頭部保持在水面上。馬格尼尼告訴媒體，班乃狄托應該是嚇到了，靠近他時連話都說不太出來；之後班乃狄托便被送醫。

報導提到，班乃狄托說，他醒來想到的第一件事是他的丈夫，且遺憾沒有管道向馬格尼尼道謝，希望有機會讓他親自說聲謝謝。馬格尼尼則謙稱，「我只是做我該做的事」。

報導提及，馬格尼尼曾在雅典奧運的4人200公尺自由式接力賽中獲得銅牌，並相繼在2005、2007年奪下100米自由式項目的世界冠軍。不過，目前才37歲的他已退休。

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