中國掃除宗教倒數計時 他們恐淪為下一個維族...

2019-07-09 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年擴大打壓宗教，如今更展開「伊斯蘭教中國化」計畫，誓言在5年內將新疆以外的伊斯蘭教全數消滅。外媒披露，繼新疆維吾爾族後，首當其衝的便是其它地區的穆斯林，恐在這波運動中面臨悲慘命運。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府現正致力實施伊斯蘭教中國化的5年計畫，各地清真寺的月牙標誌與圓頂陸續遭到毒手，取而代之的是中國國旗與讚頌、宣揚共產黨核心精神的標語。隨著這項行動拓展至甘肅、陝西與寧夏回族自治區，當地回民人人自危，越來越多穆斯林擔憂自己成為下一個維吾爾人。

報導指出，中國約2成的回族人口居住在寧夏自治區，後者與寧夏、陝西比鄰，一度被當局視為通往阿拉伯世界的窗口，然而就在多年後，這塊曾以信仰伊斯蘭為榮的土地上，開始吹起打倒宗教的號角，所有的伊斯蘭標誌被從清真寺、旅遊景點移除，甚至連民宅都遭殃。

專家分析，新疆政府早期打壓維吾爾人也是從移除宗教標誌上開始，接著逐漸透過如溫水煮青蛙的方式，持續增加迫害力道，如今已有數百萬維族人被監禁在遍布境內的「再教育營」內，遭受非人道對待。未被關入營內者亦受到政府嚴格控制，更有數十萬人被運至他省充當廉價勞工，未來命運令人悲觀。

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