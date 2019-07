英大使出怪聲批其無能 川普發怒絕交：再也不跟他說話

2019-07-09 11:21

〔即時新聞/綜合報導〕2016年1月就任的英國駐美國大使達洛許(Kim Darroch),日前回報本土的機密電文曝光,他形容美國總統川普及其政府,「笨拙、無能」、「罕見地失能」,未來恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」,而這起風波越演越烈,洛許原定受邀前往川普所主持晚宴被取消,川普也在推特放話,再也不跟他說話。

英駐美大使達洛許的電報曝光,他形容美國總統川普及其政府,「笨拙、無能」、「罕見地失能」;川普的總統之路恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」,達洛許還批評川普對伊朗的政策,指其做法引發各國擔憂將爆發軍事衝突,「沒有一貫性」、「雜亂無章」,也暗示美國政府內部分裂,他稱遭川普駁斥為「假新聞」的白宮內部「惡鬥及混亂」,其實「大部分屬實」。

對此,英國政府急忙出面滅火,稱已向美國明確表達洩露的文件是選擇性截取部分內容,並不反映與英美緊密關係,但英國首相梅伊卻出面表態力挺達洛許,疑似因此惹惱川普。

川普今在推特上連續發文痛批英相梅伊,指責她處理脫歐的方式不妥,結果造成許多混亂,「我早就告訴她該怎麼做,但她決定採取另一種方式。」

至於英駐美大使達洛許,川普說:「我不認識他」,但稱這位大使在美國國內並不受到歡迎,決定從現在開始再也不與其交涉,川普還酸,對於英國來說,有一個好消息是他們即將有一位新首相。

據傳達洛許在美國當地時間8日有一場與川普的晚宴,被臨時取消。

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!