英大使出怪聲批其無能 川普發怒絕交：再也不跟他說話

2019-07-09 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕2016年1月就任的英國駐美國大使達洛許（Kim Darroch），日前回報本土的機密電文曝光，他形容美國總統川普及其政府，「笨拙、無能」、「罕見地失能」，未來恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」，而這起風波越演越烈，洛許原定受邀前往川普所主持晚宴被取消，川普也在推特放話，再也不跟他說話。

英駐美大使達洛許的電報曝光，他形容美國總統川普及其政府，「笨拙、無能」、「罕見地失能」；川普的總統之路恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」，達洛許還批評川普對伊朗的政策，指其做法引發各國擔憂將爆發軍事衝突，「沒有一貫性」、「雜亂無章」，也暗示美國政府內部分裂，他稱遭川普駁斥為「假新聞」的白宮內部「惡鬥及混亂」，其實「大部分屬實」。

對此，英國政府急忙出面滅火，稱已向美國明確表達洩露的文件是選擇性截取部分內容，並不反映與英美緊密關係，但英國首相梅伊卻出面表態力挺達洛許，疑似因此惹惱川普。

川普今在推特上連續發文痛批英相梅伊，指責她處理脫歐的方式不妥，結果造成許多混亂，「我早就告訴她該怎麼做，但她決定採取另一種方式。」

至於英駐美大使達洛許，川普說：「我不認識他」，但稱這位大使在美國國內並不受到歡迎，決定從現在開始再也不與其交涉，川普還酸，對於英國來說，有一個好消息是他們即將有一位新首相。

據傳達洛許在美國當地時間8日有一場與川普的晚宴，被臨時取消。

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年7月8日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法