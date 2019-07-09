華為「紅色」員工 證實與攻擊西方企業駭客和間諜掛勾

2019-07-09 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕華為員工長期以來與中國軍方關係密切，西方專家學者不斷提出研究報告「打臉」中國否認華為是紅色企業的說法，美國學者提出最新報告指出，透過大量數據分析後，直接逮到與中國國安部有具體聯繫的華為員工，該報告不僅完整公布部分人士的資料，更表明華為員工與針對西方企業的駭客攻擊與間諜行為具有密切關聯。

自從英國智庫揪出百餘名華為員工曾為中國軍方工作後，根據美國《自由亞洲電台》報導，美國學者博爾丁（Christopher Balding）近日發表一份有關華為的最新報告，研究者透過2018年中國招聘網站數據庫洩漏時流出的資訊，分析比對與華為、軍方有關人士的履歷，從而發現華為的中階技術員工都有很強的情報與軍事方面工作背景，部分人士甚至在任職華為時，同時還被中國軍方聘雇。

報告進一步公布多名華為員工的個資與履歷，以證實前述指控，其中包括華為深圳質量管理測試部的工程師楊國智（譯音），他的工作內容包括測試基地台軟體與5G的運行標準，此一身分讓他得以接觸用戶數據，但在此同時他還受雇於國防大學，直接與中國軍方有雇傭關係。

博爾丁認為，雖然一間大公司有員工曾為軍方工作很正常，但華為員工來自軍事與情報界的比例已遠遠超過隨機值，他強調，中國軍方與華為合作，並系統性地安插相關人員，進而獲得情報蒐集的能力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法