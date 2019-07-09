23年前他躲飛機起落架偷渡 挺過零下60度奇蹟生還！

2019-07-09 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度男子賽尼（Pardeep Saini）23年前躲在一架飛機的起落架艙內，挺過了零下60度的低溫、缺氧環境，奇蹟般的成功偷渡到倫敦；上個星期，另一名偷渡客也企圖從飛機起落架偷渡，卻不幸身亡，令賽尼再度想起可怕的回憶。

綜合外媒報導，1996年，當時僅22歲的賽尼和19歲的弟弟維傑（Vijay），躲在一架從新德里飛往倫敦的波音747的起落架艙內，在歷經了極度低溫，甚至缺氧的威脅後，最終成功抵達倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），不過他的弟弟卻沒有這麼幸運，維傑沒有挺過低溫，活活凍死在高空中，屍體還從高空中墜落，5天後才被發現掉落在一處廢棄工廠。

賽尼後來步履蹣跚地走在停機坪上，被行李搬運人員發現。他被送醫以後嚇壞了醫生們，醫生懷疑賽尼很有可能因為低溫進入假死狀態，因此得以倖存。

而賽尼離開醫院後，陷入將被驅逐出境的處境，警方甚至誤認為他是錫克教的恐怖份子，直到2014年成功打贏官司後，才被允許留在英國境內。

如今45歲的賽尼任職於希斯洛機場餐飲公司的司機，結了婚，還有了一個4歲的孩子。不過上週二另一名偷渡者也欲偷渡至希斯洛機場，卻從飛機起落架艙摔落致死，讓賽尼再度勾起了這段創傷回憶。

賽尼說：「我當時陷入了絕望中整整6年，都在想著，如果我們兩個都死了，會是甚麼故事？如果我們兩個都活著，又會是甚麼故事。」他說，「我很遺憾上週那名偷渡者死了，我不想回憶起這一切，這對我來說太痛苦了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法