日自衛隊加入美澳聯合軍演 驚見中國間諜船南下刺探

2019-07-07 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕兩年一度的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）今（7日）揭開序幕，此次演習除了美澳聯軍投入25000人，今年更首度安排日本自衛隊參加，成美澳日三國大規模軍演，中國對此相當關注，澳洲軍方發現1艘中國間諜船正在接近，疑似企圖刺探軍演情報。

據《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導，澳洲軍方透露，他們發現1艘中國間諜船正在南下接近，相信其目的是為了密切監視這兩年一度的美澳聯合軍演，這艘間諜船為解放軍「815G型」（Type 815G）電子偵察艦，昨（6日）晚出沒在巴布亞紐幾內亞北部海域，現正南下航行，接近澳洲。

澳洲軍方表示，由於今年演習加入專精兩棲作戰、負責奪島任務的日本自衛隊水陸機動團，引發中國關注，中國可能對於這支部隊與美澳聯軍的互動十分警惕，有不具名軍方人士指出：「去年創建的日水陸機動團，目的是為了應對釣魚台情勢，該部隊的能力及與美澳軍隊的合作，吸引中國目光。」

此非中國間諜船首度刺探美澳軍情，在2017年的「護身軍刀」演習期間，同樣有解放軍電子偵察艦出沒，其航進澳洲東北部的珊瑚海海域，被澳洲軍方發現，澳洲軍方表示，他們了解可能有國家對「護身軍刀」感到興趣，「所以在規劃與進行演習時都會考慮到這些問題」。

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