南韓女星赴泰國錄節目 做這件事觸法恐坐5年牢

2019-07-07 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓實境節目「叢林的法則」，是一檔讓來賓參加野外挑戰的綜藝節目，該節目於4月份到泰國「昭邁海灘國家海洋公園」拍攝場景，23歲的女星李烈音於該橋段中，潛水抓捕2顆瀕臨絕種的巨蚌，節目6月30日播出後引起劇烈反彈，泰國官員表示，李烈音的行為已經觸法法，最重將面臨5年徒刑。

根據綜合媒體報導，「叢林的法則」的來賓，曾經飾演韓劇「操心」女主角的的李烈音，隨節目到泰國海洋公園潛水尋找巨蚌，之後在海底珊瑚礁中發現2顆巨蚌，撬起後返回海面大喊「我抓到了」。不過巨蚌是瀕臨絕種的生物，受到泰國法律的保護，在該節目6月30日播出後，這段畫面開始在網路流傳，使得泰國政府注意到李烈音的不法行為。

昭邁海灘國家海洋公園（Hat Chao Mai National Park）的負責人納隆（Narong Kongaid）表示，他們已於7月3日對李烈音提出兩項指控，違反國家公園法和野生動物保護法，李烈音可能會被依國家公園法處以5年徒刑，或者被依違反野生動物保護法處以4年徒刑，兩法皆併科2萬泰銖（約新台幣2萬元）的罰金。

儘管節目製作公司已經在聲明中道歉，但納隆表示，該事件是刑事案件，不能撤回指控。即使李烈音已經不在泰國，警方會想出方法找到她。

「叢林的法則」節目7月5日發表聲明表示，對於不熟悉泰國野生動物保護法一事深感抱歉，「未來製作節目時，我們會更加謹慎」。

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