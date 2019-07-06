德美研究：大腦在人休息時重播近期經歷 有助做決定

2019-07-06 22:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕人類的大腦從未真正的休息。美國、德國學者日前在「科學」（Science）期刊發表研究報告指出，當我們睡覺或休息時，大腦神經元仍在發送訊號重播最近事件經驗，而這有助於提高我們做決定的能力。

大腦這種近期經歷的重播現象發生在攸關記憶能力的海馬迴。過去研究顯示，實驗老鼠走迷宮時，海馬迴的神經元會依照一套模式活動，當老鼠休息或睡覺時，大腦會20倍的速度重播這套模式；老鼠做決定時顯然會應用這種經歷重播機制，當在迷宮中走到分叉時，會稍停一下重現記憶，然後繼續往其中一條分支走下去。

德國「馬克思普朗克人類發展研究所」認知神經科學家舒克（Nicolas Schuck）和美國普林斯頓大學神經科學家尼夫（Yael Niv）為了了解這種機制在人類身上的作用，對33名志願者做實驗，要每位受試者看著電腦螢幕上出現的一連串影像，每張影像均是一張人臉與一間房子的疊影，人的年齡或房子新舊不同；一開始要把注意力放在房子上，直到出現明顯比前一張影像舊或新的房子，就改為專注於重疊影像中的人臉部份，出現年齡明顯不同的影像時再換成注意房子。循此模式進行一段時間後休息一下。

研究人員在受試者實驗和休息時，均以功能性核磁共振造影觀察其腦部神經元活動，發現受試者在休息時，海馬迴重播剛才影像判斷活動，這顯示大腦會在休息期間重播非空間性的連續任務；而且，重播越多，大腦中與決策認知過程有關的「眼眶額葉皮質區」就越能建立一套與實驗內容有關的獨特神經活動模式，推測這有助於保留記憶，意味著大腦重播不久前的經歷有助於重現我們身處環境。

尼夫說，重現得越好的人，在判斷實驗中的表現就越好，這表示有利於做決定。她說，「我們都知道最好的方式就是一次學一點，讓能被吸收。現在我們從測量神經活動了解到這種吸收是怎麼回事．．．讓海馬迴向眼眶額葉皮質和大腦其他區域重播（經驗），它們在聽、並且從中學習。」

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