貓咪突然耳聾失明 獸醫警告：遠離「此物」！

2019-07-06 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名飼主察覺家中貓咪走路姿態有異狀，送醫後檢查，報告顯示血液中「氯化鈉」異常超標，飼主這才驚覺，罪魁禍首原來是常見的擺飾「鹽燈」。對此，紐西蘭獸醫院第一獸醫（First Vets）日前表示，鹽中毒的情況很危急，幸好貓咪經治療後，已脫離險境。

澳洲「玫瑰大道獸醫院」（Rose Avenue Vet Hospital）日前在臉書分享這則案例，飼主史密斯 （Maddie Smith）說，她一開始察覺到寵物貓紅寶石（Ruby）的走路姿態有異，頭還會呈現一種詭異的角度，以為只是天氣冷，沒想到之後貓咪的狀況急遽惡化，不但無法正常行走，聽覺與視力也出現障礙，立即送醫。第一獸醫（First Vets）的醫師診斷後表示是「神經問題」，檢驗報告顯示一切正常，唯有血液中鈉含量異常地高，嚴重的鹽中毒導致腦水腫，接連而來的是一連串的神經功能問題。

飼主說，後來才驚覺貓咪鹽中毒的原因，竟來自家中的擺飾「鹽燈」，貓咪透過舔舐來攝取鹽分。獸醫院也說，這種情況通常比較常見在狗身上，這是他們第一次見到貓咪出現如此情況。獸醫院提醒，鹽中毒對動物來說非常致命，鹹味對動物的吸引力，就像洋芋片對人類一樣令人著迷。

獸醫院第一獸醫（First Vets）3日說，經過妥善的治療之後，紅寶石復原良好，已脫離險境，在當日順利出院，回家與家人團聚。

貓咪除了無法正常行走外，聽覺與視力也出現障礙。經診斷後，醫師表示是鹽中毒所導致的腦水腫，而引發一連串的神經功能問題。（圖擷取自Rose Avenue Vet Hospital臉書 ）

飼主驚覺造成貓咪鹽中毒的罪魁禍首是家中所擺飾的「鹽燈」。（圖擷取自Rose Avenue Vet Hospital臉書）

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