我願意為了守護香港而死！日本女模自發辦集會「撐」香港

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，各界人士大力相挺。日本演員、模特兒平野鈴子（Suzuko Hirano）在日前於名古屋舉辦「撐香港」的集會活動，受到各國媒體及各界相關人士關注。
據日媒報導，現年25歲的日本女模平野鈴子在訪談中說道，在香港出事之前，她與一般的25歲青年沒有不同，但直到6月13日，她從社交媒體得知香港的境況時，她認為自己不能袖手旁觀。
於是在隔天6月14日，平野鈴子參與了在名古屋舉行的集會活動，並在活動當中演講，此段影片被放到推特上後，引起了眾多香港人和日本人的迴響。
經過了這些經歷，平野鈴子在6月29日決定自組集會活動，沒有任何政治背景的她表示，自己會願意挺身而出的原因是「因為我愛香港，我願意為了守護香港、為了自由而奮戰。」
給香港人— Suzuko Hirano???????????????? （@suzutaro18） 2019年6月15日
我們日本人永遠是香港人的朋友。當香港的自由受到威脅時，我們會站在你們這邊。願香港的自由永遠持續下去????????
Dear Hong Konger,
Japanese will always be your friend. When freedom is being eroded in Hong Kong, we will always be your side. Pray for Hong Kong eternal freedom???????? pic.twitter.com/d4Yk7gpkvG
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我喜欢香港 我喜欢香港人 我希望自由能够回归香港???????????????? - 香港の自由と東アジアの平和の為に。香港と日本の国旗を持って駆け付けました。私の大好きな友達はいま香港で自由の為に命をかけて戦っています。 - 私達はいま世界の平和の為に立ち上がらなければいけません。国内の思想どうこう言ってる場合ではありません。敵を見誤らず平和の為に戦う時です。 - 私は国旗の力を信じます。世界を繋げるのは国旗です。どうか香港に平和が戻ります様に。多くの方が立ち上がってくれるのを待っています???????????????? - - #香港加油 #反送中 #antielab #tokyoantielab #fromjapan #nochinaextradition #antiELABJP
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日本女模平野鈴子日前在東京舉辦的反送中挺香港集會遊行。（圖截自平野鈴子推特）
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現年25歲的日本女演員、女模特兒平野鈴子（Suzuko Hirano）。（圖截自平野鈴子推特）
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日本各界人士祝福香港。（美聯社）