我願意為了守護香港而死！日本女模自發辦集會「撐」香港

2019-07-06 15:41

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中運動持續延燒,各界人士大力相挺。日本演員、模特兒平野鈴子(Suzuko Hirano)在日前於名古屋舉辦「撐香港」的集會活動,受到各國媒體及各界相關人士關注。

據日媒報導,現年25歲的日本女模平野鈴子在訪談中說道,在香港出事之前,她與一般的25歲青年沒有不同,但直到6月13日,她從社交媒體得知香港的境況時,她認為自己不能袖手旁觀。

於是在隔天6月14日,平野鈴子參與了在名古屋舉行的集會活動,並在活動當中演講,此段影片被放到推特上後,引起了眾多香港人和日本人的迴響。

經過了這些經歷,平野鈴子在6月29日決定自組集會活動,沒有任何政治背景的她表示,自己會願意挺身而出的原因是「因為我愛香港,我願意為了守護香港、為了自由而奮戰。」

給香港人

我們日本人永遠是香港人的朋友。當香港的自由受到威脅時,我們會站在你們這邊。願香港的自由永遠持續下去????????



Dear Hong Konger,

Japanese will always be your friend. When freedom is being eroded in Hong Kong, we will always be your side. Pray for Hong Kong eternal freedom???????? pic.twitter.com/d4Yk7gpkvG