中國壓制新疆太過分 43位美國會議員要求川普制裁

2019-07-06 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕7月5日中國新疆七五事件10週年之際，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）要求川普政府立即採取行動，解決新疆維吾爾族等少數民族受到北京當局長期打壓的問題。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席麥高文（Jim McGovern）與共同主席盧比歐（Marco Rubio），代表共計43位美國國會議員發表聯合聲明，要求川普政府立即採取行動，解決新疆維吾爾族等等少數民族，受到北京當局高科技監控和大規模拘留問題。

聲明指出，中國政府長期在在新疆維吾爾自治區壓制人權和基本自由，他們自去年開始一直要求政府採取行動，讓中國官員和企業為在新疆地區犯下的危害人類罪行負責。雖然川普政府已經以言語方式強烈譴責，但鑑於中國濫權的嚴重程度，遠遠不足。

聲明提到，43名國會議員曾在今年4月3日致信川普政府，要求緊急解決世界上最嚴重的人權狀況，但卻沒有得到回應。在這個悲傷的週年紀念日，CECC再次追究中國官員責任，中國政府長期以來一直在新疆維吾爾自治區逍遙法外，美國必須表現出道德領導力，必須在國際社會作出回應。

7月5日是新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊示威十週年紀念，2009年7月5日，中國政府當局鎮壓了維吾爾族居民的示威活動，為1989年天安門事件以來最致命的暴力事件。隨後演變成族群衝突，中國以國安為由鎮壓維吾爾族居民，演變成為近年新疆動亂的源頭。

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