英雄！網友喊「香港加油」欲輕生 杜汶澤聲淚俱下尋獲事主

2019-07-05 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」遊行抗爭越演越烈，甚至有不少香港人開始採取激烈手段，在網路上留下有輕生意味的訊息。今早一名廖姓男網友也在臉書留下「撐不下去」、「希望香港自由」等字眼，讓該網友的友人十分緊張，在各大論壇貼出聯絡資訊請求外界援手。港星杜汶澤看到後，立刻開車直奔廖男住所，期間還開直播，聲淚俱下地喊話：「那麼多香港人都沒放棄，你也不可以隨便放棄」！最後成功救下當事人。

一名香港廖姓網友今日上午在臉書PO文表示，「不是要做英雄，我知道18年後沒人會記得我，我留下的只有一份信念和精神，希望他日投胎香港仍有自由；媽媽我仍希望做您孩子，希望您明白哀莫大於心死」。

其親友看到貼文後非常緊張，立刻將聯絡資訊張貼在香港各大論壇請求各界協助。杜文澤得知後，立刻在臉書PO文分享，並且在臉書PO文寫出廖男姓名，喊話要廖男不要衝動，「你至少要先見到我！我已經傳給你訊息了，回覆一下！我現在就去找你」！

杜文澤開車在附近繞了一輪後找不到廖男，心急的在臉書開起直播，不斷表示「你不要放棄...」，之後更聲淚俱下，哽咽表示「那麼多香港人都沒放棄，你也不可以隨便放棄；你不要不回我的訊息好不好」。

最後杜文澤收到朋友電話，表示在屯門看到有一名駕駛從車裡出來，一出來就倒在地上。杜文澤收到訊息後，立刻趕往現場，2分後到場時，看到已有救護車到場，猜測是有人已經報警。

杜汶澤到場後，陪同廖男一起上救護車，當時廖還有知覺，請他（杜）幫忙拿手機和錢包。到醫院後，杜汶澤幫忙登記了手續，也和後來到場的廖母聊了一下廖男的狀況。醫生診斷後，表示廖男有脫水、缺氧狀況，急救後已無大礙，將留院觀察。

杜汶澤最後也到廖男病房和他聊天，兩人都是單親家庭長大，交流了許多想法。離開醫院時，杜汶澤想，希望有更多實質的作為，可以提升年輕人心理輔導，避免類似事件發生。「希望有人可以幫到我，我真的好想、好想做更多」。

杜汶澤在臉書寫出事發經過

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