少女搭便車被綁架 被關「棺材」監禁7年淪性奴

2019-07-05 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名女子柯琳（Colleen Stan）在20歲時搭上一對夫婦的便車，竟讓她接下來7年飽受折磨。這對夫妻不僅綁架她，還將她關在一個像棺材的木盒裡，在這期間還慘遭被性侵、虐打等非人的對待；這起事件過了40年，因翻拍此事的紀錄片即將重播，再度引起話題。

綜合媒體報導，事發在40年前，當時柯琳20歲要去參加朋友的生日，遇到一對年輕夫妻，胡克（Cameron Hooker）和妻子賈妮絲（Janice）願意載她一程，讓她很安心的搭上便車。不料之後她竟被這對夫妻綁架，還被綑綁關進一個如棺材的木盒，裡面還有隔音措施以防她發出聲音，一天至少在黑暗中度過23小時。

據報導，後來胡克和柯琳多次發生關係，柯琳能夠離開木箱的時間也增長了，最後胡克決定將柯琳納為「小老婆」。這個舉動讓元配賈妮絲備受打擊，她也因此主動向柯琳坦承，其實自己也曾是胡克性虐待的受害者，為了讓胡克轉移虐待的對象，才綁架了柯琳，而胡克口中的恐怖組織根本是騙人的。最後賈妮絲帶著柯琳和小孩逃了出來，她也主動向警方投案，坦承與胡克犯下的綁架罪行、願意出庭指證胡克。

報導指出，不料逃出後，柯琳竟跟胡克還有聯絡，甚至多次在法庭上多次替胡克求情，疑似罹患了「斯德哥爾摩症候群」，但最後胡克被判104年監禁。2年前這個可怕的事件被拍成紀錄片《Girl in the Box》，最近在英國電視台重播，因而再度引發討論。

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