法國罕見訴訟案 被告竟是一隻公雞...

2019-07-05 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國奧萊隆島（Oléron）村莊聖皮耶爾多萊隆（Saint-Pierre-d'Oléron）近日鬧出一場罕見的訴訟案，有住戶認為鄰居菲索（Corinne Fesseau）養的公雞莫里斯（Maurice）早上實在是太吵了，因此提起訴訟讓莫里斯成為被告，全案昨（4日）首次開庭。

據《CNN》報導，住戶於2017年4月就曾抱怨，要求菲索讓公雞安靜不要啼叫。菲索不滿地說，該住戶平常都住在都市，每年只會回來聖皮耶爾多萊隆住幾次而已，更何況她「在這裡住了35年，從來沒有打擾過任何人」。

在雙方無共識之下，住戶指控莫里斯造成噪音污染，將牠告上法院。菲索為此展開抗爭，她強調公雞是法國的象徵之一，而且是城鄉差距的代表性存在，所以到農村裡就必須容忍雞啼，「我想保護法國的所有公雞」。

菲索的舉動得到大力支持，約有12萬人幫她簽署網路連署書，希望能讓莫里斯平安無事。菲索昨代表莫里斯出庭時，現場更有好幾位帶著公雞前來支持的民眾。

聖皮耶爾多萊隆鎮長蘇爾（Christophe Sueur）表示，農村的傳統聲音應該得到保護，「在這裡，我們可以聽到斑鳩的歌聲、海鷗的啼叫、拖拉機的轟轟聲，這也是我們島嶼美麗的原因。聲音非常重要，它是我們景觀魅力的一部分」。

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