不讓「北京比基尼」揚名海外 中國各地除「膀爺」

2019-07-04 23:15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕延續中國山東省省會濟南三月祭出的《濟南市文明行為促進條例》，濟南市精神文明建設指導委員會辦公室近日針對夏季「不文明行為」下達「集中整治」通知。不堪酷熱就把背心捲到啤酒肚上方或乾脆打赤膊的中國各地「膀爺」，繼三年前以「北京比基尼」揚名美國《紐約時報》，如今陸續成為官方明文公告的整肅對象，引發熱議。

《濟南市文明行為促進條例》主張「言行文明，禮貌待人，講究衛生，衣著整潔，勤儉節約，低碳生活，熱愛閱讀，文明上網」等十大文明舉止，倡導、鼓勵但不強制。隨著夏季來臨，為「進一步改善公共環境和公共秩序，提升城市形象」，濟南市文明辦上月卅日提出「四重點四維護」，進一步載明有待整治的四大類行為，列舉脫鞋晾腳、在河道及泉池內游泳、泡腳沖涼、洗刷衣物、用大桶接水、車窗拋物、翻越護欄、亂穿道路、隨地吐痰、亂扔雜物、躺臥坐椅、亂貼亂畫、亂掛亂曬、佔道經營、不文明養犬等令外人傻眼的行徑，幾乎是男士限定的「膀爺」赤膊光膀豪邁作風亦赫然在列。

中國各地四年前即陸續展開相關整治計畫，五月上路的《天津市文明行為促進條例》更對屢勸不聽的「膀爺」祭出五十至兩百人民幣（約台幣二二九至九一七元）罰款，杜絕男性公私領域行為不分、「麻煩你穿上『文明』這件外衣」的呼籲不絕於耳。但反對勢力也不容小覷，聲稱膀爺不穿衣可減少吹冷氣與碳排放，還主張「讓老人自由」；但也有「膀爺」老爸讓女兒在男友面前丟人而選擇穿上衣服，中國社交場合不容女人也當「膀爺」的現象亦有待公評。

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