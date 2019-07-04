佳士得拍賣法老圖坦卡門雕像 埃及怒了：還我文物

2019-07-04 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國佳士得（Christie's）拍賣會在當地時間4日拍賣埃及法老雕像，埃及外交部憤怒抗議說，這是埃及神廟遭竊的文物，要求拍賣會終止交易，歸還雕像；佳士得則說，一切的買賣行為都合法，也不會競標具有合法性疑慮的物品。

佳士得即將在倫敦的拍賣會競標具有3000年歷史的埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）雕像，估計約價值400萬英鎊（約新台幣1億5600萬元）。這座雕像由棕色岩石雕刻而成，約28.5公分高，上次在2016的拍賣會上以300萬英鎊（約新台幣1億1000萬元）售出。埃及外交部說，雕項可能是1970年代卡納克（Karnak）神廟失竊的文物，拍賣會的行為已違反國際公約。

埃及外交部也向英國外交部與聯合國教科文組織（UNESCO）溝通，這次拍賣會的法老雕像是埃及的文物，拍賣會也沒有合法持有的證明，可能是有人竊取或走私至歐洲的贓物。

佳士得則說，就算是先前公開展示這座雕像，埃及也沒有表達意見，而且他們的拍賣會從來不會競標具有合法性或所有權疑慮的物品。佳士得也公布雕像過去50年來擁有者的名單，指從1970年代開始的買賣都屬合法。然而直到現在，埃及與佳士得都無法說明雕像是如何從埃及流出的。

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