武漢萬人抗議興建垃圾焚化爐 中國警方暴力鎮壓見血

2019-07-04 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市的民眾欲抵制當地政府的垃圾焚燒發電廠興建計畫，6月28日起連續5天上街抗議；當地警方態度強硬、採暴力鎮壓，許多民眾被打得頭破血流。

綜合媒體報導，因中國湖北省武漢市政府欲在新洲區陽邏興建垃圾焚化爐及發電廠，民眾6月17日得知消息後，陸續展開抗議行動，6月28日甚至達到萬人示威，現場的示威者高呼「還我綠水青山」的口號，上千警力採暴力清場並逮捕錄影或喊口號者，現場濺血。有民眾高呼「放人」，但警方持續逮捕抗議者。

有匿名人士表示，當地本來已經有垃圾掩埋場，陽邏的空氣因此變得十分糟糕，地下水也被汙染，眼看2020年就要到期，原本垃圾掩埋場所在地會變成公園，但政府突然說要蓋垃圾焚燒發電廠，居民認為垃圾焚化後產生致癌物，影響30多萬人的健康，因此強烈反對。自從6月28日最大規模的抗議活動後，政府派了很多警察、特警，還刻意屏蔽網路訊號，不讓當地消息散播出去。許多民眾努力PO出、轉發的圖文，都被官方刪除。

面對抗議聲浪，新洲區當局發布公開信，指垃圾焚化爐及發電廠「尚未啟動環評程序」，未定案和開工建設，網路上指焚化爐已經動工是誤傳，其實是旁邊的江北鐵路建設拆遷工程；希望陽邏群眾要「合理、合法表達訴求，切不可非法集會起哄鬧事」，針對挑唆串聯等違法犯罪行為，「公安機關將堅決依法打擊」。

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