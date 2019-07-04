葉問師父帥翻！ 甄子丹加碼盲踢「瓶蓋挑戰」

2019-07-04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國社群媒體上出現了「#BottleCapChallenge」（瓶蓋挑戰）風潮，挑戰者必須用回旋踢開蓋，且不能把瓶子推倒才算成功，動作巨星傑森史塔森（Jason Statham）霸氣挑戰成功，香港武打明星甄子丹也不落於後，上傳自己瓶蓋挑戰影片，還加碼矇眼增加難度。

這在網友間流傳的「瓶蓋挑戰」開始延燒到名人圈，最早挑戰成功的名人是機能品牌設計師Errolson Hugh，他指名UFC羽量級冠軍霍洛威（Max Holloway），霍洛威也緊接著指定更多名人加入，歌手約翰梅爾、前UFC選手「嘴砲哥」康納麥格雷戈、DJ迪波洛等人都相繼發佈挑戰成功影片，而好萊塢動作巨星傑森史塔森的挑戰影片在IG上甚至超過1500萬人觀看。

香港武打明星甄子丹也在臉書上發表挑戰影片，只見甄子丹穿上今年NBA總冠軍隊伍多倫多暴龍的衣服，然後加碼矇住雙眼，隨後擺腳橫踢，精準地把瓶蓋踢飛，動作乾淨俐落，隨後甄子丹擺出詠春拳架勢微露自信微笑，帥翻網友。

這部影片上傳僅僅短短20小時，就超過515萬次觀看，超過12萬人分享瘋傳，網友紛紛大讚「真正的武術」、「葉問師父名不虛傳」、「目前最屌的瓶蓋挑戰」。

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