真人版《小美人魚》女主角確定！黑人歌手演艾麗兒

《小美人魚》的女主角愛麗兒敲定由美國黑人團體女子團體「Chloe x Halle」的成員荷莉貝莉（Halle Bailey）演出。（法新社資料照）

2019-07-04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼近年來將許多經典動畫拍成真人版電影，隨著《美女與野獸》、《阿拉丁》等作品的成功，《小美人魚》也正在如火如荼籌備中，也備受矚目的女主角愛麗兒敲定由美國黑人團體女子團體「Chloe x Halle」的成員荷莉貝莉（Halle Bailey）演出。

綜合媒體報導，儘管導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）在過去幾個月來一直與許多演員會面，但內部人士表示，荷莉貝莉從一開始就是明顯的最佳人選。勞勃馬歇爾也在一份聲明中指出，「經過廣泛的搜尋，很明顯荷莉擁有精神、心靈、青春、天真和好歌喉，這些特質都是這個角色所必需的。」

除了19歲的荷莉貝莉將飾演愛麗兒，其他演員還包括《瘋狂亞洲富豪》的奧卡菲娜（Awkwafina）飾演海鷗史卡托、瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）飾演反派烏蘇拉、《奇蹟男孩》雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）飾演小比目魚。本片將會在2020年投入製作，由勞勃馬歇爾執導，編劇為《愛·滿人間》的大衛馬吉（David Magee）。

「Chloe x Halle」在推特稱這是演員的「夢想成真」，並且PO上一張與動畫截然不同形象的愛麗兒，原本動畫形象中的紅髮、白皮膚，變成黑髮、黑皮膚的形象。

荷莉貝莉與妹妹克柔伊組成R＆B重唱組合「Chloe x Halle」而成名，兩人翻唱碧昂絲的名曲，在網路上點擊突破千萬，還引起碧昂絲的注意，受邀參加碧昂絲的世界巡迴演唱會。兩人還發行了一張錄音室專輯，並為另一部迪士尼電影《時間的皺摺》配樂。

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dream come true... ????????‍♀️???? pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle （@chloexhalle） July 3, 2019

荷莉貝莉與妹妹克柔伊組成R＆B重唱組合「Chloe x Halle」而成名，兩人翻唱碧昂絲的名曲，在網路上點擊突破千萬，還引起碧昂絲的注意，受邀參加碧昂絲的世界巡迴演唱會。（美聯社資料照）

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