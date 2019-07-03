華爾街日報：港府若陷癱瘓 解放軍將出動

2019-07-03 17:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕7月1日，中國《解放軍網》發布消息，指出解放軍駐香港部隊6月26日出動陸海空三軍，在香港海空域舉行聯合巡邏及搜救演習，被外界認為有「武嚇」意圖。而對於香港一而再爆發大規模示威，《華爾街日報》3日引述中國專家警告，若香港政府陷入癱瘓、無法恢復秩序，中國部署解放軍或武警部隊，將成最後因應的手段。

深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊接受該報訪時表示，中國有句俗話，事不過三。他表示，如果香港特區政府處理不了這種情況，中央政府將會採取行動。

宋小莊稱，由於缺乏快速解決方案，北京方面可能不得不在緊張局勢出現時繼續加以管控。他說，畢竟，「中央」政府有時間優勢。

至於北京將以什麼方式因應當前香港局勢？《華爾街日報》引述中國政治專家表示，若香港政府陷入癱瘓且無法恢復秩序，部署軍隊或武警部隊將成為最後的手段。

中國《解放軍網》也疑似傳達不尋常訊息，透露駐香港部隊6月26日出動陸海空三軍部分兵力，包括搭載特戰隊員的直升機、艦艇編隊等，在香港附近海空演習，重點在訓練緊急出動、臨機處置、聯合行動等作戰能力。

此外，中國官媒《人民日報》也報導，為慶祝香港回歸22週年，解放軍駐香港部隊於6月30日、7月1日連續2天開放昂船洲軍營，吸引約3萬市民和青年學生入營參觀。

加上之前有港人拍到疑似大量解放軍進入香港的畫面，以及港府堅持在7月1日前將中環海濱長廊一處土地改為軍事用地，供中國解放軍興建軍用碼頭之用，在在都引起港人疑懼。

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