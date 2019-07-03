演說一半突有不明人士闖入 百度CEO被當場「洗臉」

2019-07-03 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路龍頭百度，今（3日）在北京國家會議中心舉行AI開發者大會，不料現場出現突發狀況，百度創始人、董事長兼CEO李彥宏在台上演說時，突然一名男子闖入，對其潑水，令現場一度相當尷尬。

綜合中國媒體報導，百度AI開發者大會今在北京登場，CEO李彥宏上場進行開幕演說，結果一名男子在李彥宏演說期間，突然闖入台上，對其頭部倒了一瓶水，李彥宏被突如其來的狀況嚇傻，現場也一夕之間沉默下來，隨後李彥宏用英語嗆「What's your problem」（你有什麼毛病），而這名男子也被保安架離。

李彥宏抹去臉上的水後向台下表示：「在AI前進的道路上還是會有各種各樣想像不到的事情發生，但我們前進的決心不會變。」

疑似肇事者的微博也被挖出，一個名為「直男上樹」的微博帳號，在今早9點許於在北京國家會議中心打卡，寫上「小度小度，如果我澆你老闆李彥宏一腦袋水，會有什麼後果」，隨後PO出一張礦泉水照片寫上「我準備上去了」。

百度公司多次恣意以升級、維護系統為由，刪除網路資料，而CEO李彥宏也因漠視隱私權，堅持競價排名，遭批評「披著科技外衣的網絡營銷公司」，縱使大家試圖相信數據最後能夠恢復，「但卻很少有人再願意相信了」。

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