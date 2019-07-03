逃泰娶妻賣烤G爆紅 德通緝犯靠這根躲水裡凍未條自首...

2019-07-03 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名34歲傳具多項前科的男子馬克希米利安（Fernsebner Maximilian），疑因販毒被通緝，兩年前潛逃泰國後與當地女子結婚，未料卻因幫妻賣烤雞爆紅，引來相關單位注意，並於昨天（2日）上午被抓。

綜合媒體報導，馬克希米利安因網路販毒被通緝前，據稱曾犯下搶劫、竊盜與傳播兒童色情內容等，潛入泰國後娶該國女性為妻，兩人在呵叻市巴衝縣路邊賣烤雞，就有民眾拍照上傳，大批網友分享轉傳，甚至有電視台找他做節目。

報導指出，不過，德國大使館官員也注意到相關訊息，要求警方將人逮捕。馬克希米利安疑似察覺行蹤曝光，先行一步逃離，並在鄰近的林澤處躲了兩天，後來他受不了便發訊息給母親表達想自首的決定，要求由大使館人員接手，並自述躲藏過程中，一度靠塑膠管子呼吸躲避官方追緝。

報導提到，泰國當局透露，馬克希米利安2017年入境泰國，當時國際刑警發布的通緝令尚未送抵該國，後來他先通過那空帕儂府邊境哨離開，再雇船偷偷回到湄公河，娶老婆後隱居在寧靜的村莊裡，未料最後仍自投羅網。

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